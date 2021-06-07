Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2021 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 17:54
    ABONE OL

    Tarih verildi! ne zaman yapılacak? ?

    ne zaman yapılacak? ? Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararların alınmasının beklendiği kabine toplantısı merak ediliyor. Yeni kabine toplantısı tarihi de belli oldu. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi öne çekildi. Peki; yapılacak?

    takvim.com.tr
    Tarih verildi! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine var mı?

    Bu hafta kabine var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Kabinenin öne çekilmesi nedeniyle vatandaşlar da konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda yeni kararların çıkma ihtimali de masada. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında önemli kararlar açıklandı. Yeni kabine toplantısının tarihi öne çekildi.

    Bir sonraki Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise 10 Haziran Perşembe olarak belirlendi.

    KABİNEDE NELER KONUŞULACAK?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

    Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

        ALINAN SON KARARLAR NELERDİR?

        Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

        Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

        Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu'nun gördüğü-Gerçekte olan
        Haberler Güncel Tarih verildi! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine var mı?