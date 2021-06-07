Tarih verildi! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine var mı?

Bu hafta kabine var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Kabinenin öne çekilmesi nedeniyle vatandaşlar da konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda yeni kararların çıkma ihtimali de masada. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?