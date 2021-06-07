Tarih verildi! Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine var mı?

Bu hafta kabine var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Kabinenin öne çekilmesi nedeniyle vatandaşlar da konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda yeni kararların çıkma ihtimali de masada. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında önemli kararlar açıklandı. Yeni kabine toplantısının tarihi öne çekildi.
Bir sonraki Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise 10 Haziran Perşembe olarak belirlendi.
KABİNEDE NELER KONUŞULACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.