Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.
Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.
SALAH VE NEYMAR...
"Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: