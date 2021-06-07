Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2021 17:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 18:44
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan ve Ödül Töreni'nde gençlerle bir araya geldi

    AK Parti Gençlik Kolları E-Spor Turnuvası finali ve Ödül Töreni, Başkan 'ın katılımıyla icra edildi. Başkan Erdoğan turnuvaya katılan yarışmacılara ödüllerini verdi.

    Başkan Erdoğan'dan Z kuşağı ile bir arada

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor turnuvasının final maçını izledi.

    AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın finalinde gençlerin Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi.



    Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı izleyen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını belirtti.



    SALAH VE NEYMAR...
    "Her ne kadar Muhammed Bin Salah gibi Liverpool'un çok güçlü bireysel bir ismi varsa da öbür tarafta da Neymar var."     diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



        "Onlar da bu noktada güçlü isimler. Ama bireysel olmaktan çok, futbol kolektif takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa, neticeye o gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar ve sonunda da her ne kadar 3-2 olduysa da maçı Paris Saint-Germain almayı başardı."



        Erdoğan, konuşmasının ardından turnuvada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

        Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan Z kuşağı ile bir arada
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan ESpor FIFA 2021 finali ve Ödül Töreni'nde gençlerle bir araya geldi