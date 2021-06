Can Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizi oyuncusu olduğu belirtilen Can Topçu'nun sevgilisi Başak Ermiş'e şiddet gösterdiği iddia edildi. Ermiş, ifadesinde tayt giydiği için şiddete uğradığını söyledi. Oyuncu arkadaşı Can Topçu, "sadece iki tokat attim" diyerek kendini savundu. Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Peki, Can Topçu kimdir?