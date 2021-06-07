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    • 07.06.2021 20:10
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    Oyuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenomen Başak Ermiş'e "tayt" nedeniyle saldıran Can Topçu kim?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Can Topçu gündemde yer alan kişilerden birisi oldu. Sosyal medya fenomeni Başak Durmuş'a şiddet gösterdiği iddia edilen Can Topçu'nun kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Başak Ermiş, dizi oyuncusu erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiasıyla polise başvurdu.

    takvim.com.tr
    Oyuncu Can Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Can Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Dizi oyuncusu olduğu belirtilen Can Topçu'nun sevgilisi Başak Ermiş'e şiddet gösterdiği iddia edildi. Ermiş, ifadesinde tayt giydiği için şiddete uğradığını söyledi. Oyuncu arkadaşı Can Topçu, "sadece iki tokat attim" diyerek kendini savundu. Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Peki, Can Topçu kimdir?

    CAN TOPÇU KİMDİR?

    Can Topçu'nun 'Adana 01' dizisinde rol aldığı öğrenildi. Can Topçu dizi oyuncusudur. Can Topçu'nun kız arkadaşı Başak Ermiş'i öldüresiye dövdüğü iddia edildi. Can Topçu Adana 01 dizisinde rol alıyor.

    NE OLDU?

    Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'i dövdüğü iddia edilen Can Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Fenomen Başak Ermiş (22) ve üç aydır birlikte olduğu oyuncu Can Topçu (19), Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'ndeki evde yaşıyordu. İddiaya göre Can Topçu, arkadaşlarının da bulunduğu evde Başak Ermiş'in giydiği tayttan rahatsız olarak değiştirmesini istedi. Ermiş, bu isteğe olumlu yanıt vermeyerek oturmaya devam etti.

    İsteğinin yerine gelmediğini gören Topçu, Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.

    Evde bulunan arkadaşları Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye yardım istedi. Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

        GÖZALTI SONRASI SERBEST

        Alınan bilgiye göre, sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Başak Ermiş'i öldüresiye dövdüğü ileri sürülen Can Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu'nda ifade veren Topçu'nun da kendisine tokat atması nedeniyle Ermiş'ten şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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