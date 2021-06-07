İsteğinin yerine gelmediğini gören Topçu, Ermiş'i arkadaşlarının yanında yumruklamaya başladı.

Evde bulunan arkadaşları Ermiş'i kurtarmak istedi ancak bu pek mümkün olmadı. Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre bayıldı. Ayıldığında da eniştesini arayarak "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diye yardım istedi. Topçu evden kaçtı. Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.