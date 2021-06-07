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    • 07.06.2021 14:53
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    Bakanı 'un "randevular açıldı" açıklamasının ardından öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor

    Bakanı ’un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevu sistemlerinin açıldığını açıklamasının ardından öğretmen ve eğitim çalışanları aşılarını oldu. Aşılama çalışmaları kapsamında daha önce 813 bin öğretmen aşılanmıştı.

    Yaş sınırı olmaksızın aşılanıyorlar!

    Korana virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama 30 milyon dozu aştı. Bakanı 'un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurmasının ardından yaş sınırlaması olmaksızın aşılama başladı.


    Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne gelen öğretmen ve eğitim çalışanları da aşılarını oldu. Aşı randevusu almak isteyen eğitimciler MHRS, e-Nabız ve ALO 182 hattından randevu oluşturabiliyor. Aşılama çalışmaları kapsamında daha önce 813 bin öğretmen aşılanmıştı.



    "ÖNÜMÜZDEKİ YIL İNŞALLAH EN İYİ ŞEKİLDE DERS İŞLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
    İlk doz aşısını olan öğretmenlerden Deniz Akardurmaz, sevinçli olduğunu dile getirerek, "Bugün ilk dozumu oldum çok mutluyum tabii ki daha önceden olmak isterdim, sıra geldiği için mutluyum. Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "randevular açıldı" açıklamasının ardından öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor