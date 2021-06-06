Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını ve e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."