AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.45'te başladı.
AK Parti'nin gündemini TBMM'deki çalışmalar oluşturuyor. A Haber muhabiri Lamia Ayhan Türkiye'nin yakından takip ettiği toplantıyı değerlendirdi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI VAR"
Uzun zamandır beklenen Hayvan Hakları Yasası'nda sona gelindiğini belirten Lamia Ayhan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin talimatı var. Başkan Erdoğan çalışmanın tamamlanıp yasalaşmasını istiyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlara ağır cezalar ve yaptırımlar geliyor." dedi.
SAVCILARINA RE'SEN SORUŞTURMA YETKİSİ
Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK
Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.
İşte madde madde yapılacak değişiklikler:
*Hayvanların kimlikleri olacak
*Hayvanı sokağa bırakanlara 2 bin TL para ceza
* Savcılık re'sen harekete geçecek
* Hayvanı canice öldürenlere 4 yıl, eziyet edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek
* Nesli tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketen kişiye 5 yıl hapis
YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI DA KONUŞULACAK
AK Parti ve MHP'nin çalışmalarına da değinen Lamia Ayhan, "Bir diğer madde ise yeni anayasa çalışmaları. AK Parti 2023'ü yeni ve sivil bir anayasa ile karşılayacak." şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN "128 MADDE" DEMİŞTİ
Haziran'ın ilk gününde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmalarını değerlendirmişti.
Son durum hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirme yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Bey'e de takdim edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım..." şeklinde konuştu.