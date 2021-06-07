Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2021 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2021 08:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Eren 13 Operasyonu kapsamında -Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, icra edilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi

    İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, -Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren 13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendiği belirtilerek, çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD'den skandal YPG/PKK açıklaması!
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya Eren darbesi: 1 terörist daha etkisiz hale getirildi