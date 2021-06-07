Başkan Erdoğan, yoğun programının ardından vatandaşlarla birlikte dondurma yedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün akşam Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma alıp yedi. Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.

Vatandaşlarla sohbet etti. Ukraynalı bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi. Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı damat, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu. Başkan Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi. Dondurmacı Yasin Vardar, "Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler" dedi. Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Normal bir vatandaş gibi geldi, içeriye girdi. Kendisini gördük, çok mutlu olduk" diye konuştu.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞSÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen Sıfır Atık etkinliği kapsamında, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezdi. Erdoğan, "Sıfır Atık" belgesini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a verdi.