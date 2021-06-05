Erdoğan dondurmacının çıkışında da bir süre vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.

"ÇOK BEĞENDİLER. ÇOK NAZİKTİLER"

"Cumhurbaşkanımız bizi çok mutlu etti" diyen Dondurmacı Yasin Vardar, sözlerine şöyle devam etti. "Uzun zamandır buradan geçiyor. Ne zamandır bizi ziyaret edecek diye bekliyorduk. Bu kadar işin gücün arasında bizi kırmadı. Şeref verdi. Bizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Dondurma yedi. Dondurmalarımızdan ikram ettik. Çok beğendiler. Çok naziktiler. Kız çocuklarımıza hediyeler bıraktılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız burada bizi şereflendirdiler. Bekleyen bütün vatandaşlarımıza dondurma ikram ettiler. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız Almanya'dan, Fransa'dan gelenler büyük ilgi gösterdiler"