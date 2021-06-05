Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçirdi.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı.
VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Erdoğan buradan dondurma alıp yedi.
Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.
"UKRAYNA İLE BİLİYORSUNUZ, ARAMIZ İYİ"
Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi.
Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.