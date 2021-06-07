İstanbullulara müjde! 7 metro hattı için tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun 91 kilometreye ulaştığını belirterek, "Ayrıca, 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz." dedi.

Halkalı-Gayrettepe Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaşım ve altyapı projelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara işaret etti.

Yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak altyapıyı Türkiye'nin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çok yakın olduklarını belirten Karaismailoğlu, stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19 yıldır imza attığı projelere değinen Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Marmaray ve yüksek hızlı tren gibi projelerin Türkiye'yi "orta koridorun hakimi" yaptığını ve yeni ipek demir yolunu tercih edilen bir ticari rota haline getirdiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcunun taşındığını aktaran Karaismailoğlu, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.