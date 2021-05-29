Her fırsatta erken seçim naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli ittifakın ortakları HDP ve İyi Parti'nin talimatı kimden aldıkları ortaya çıktı.
ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden hemen önce 'Türkiye'de cumhurbaşkanı değiştirmek için dostlarıyla birlikte hareket edeceğini' ifade ettiğini söylemesi ve başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından ağız birliği yapan muhalefet liderleri suç örgütü liderlerinin açıklamalarını erken seçime bahane olarak kullanıyor. Türkiye'nin istiklal mücadelesini yaptığı terörle mücadele erken seçim bahanesi ile muhalefet tarafından itibarsızlaştırılıyor.
Peki muhalefet erken seçim ısrarının perde arkasında ne var? Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan değerlendirdi..
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in açıklamaları:
"Muhalefetin erken seçim çağrılarını ben eski Türkiye'nin alışkanlıklarında biri olarak görüyorum. Eski Türkiye'de koalisyona dayalı hükümetler olduğu için 'hadi erken seçim yapalım' diyorlardı. Ve 2002'de AK Parti dönemine gelen kadar hükümetlerin ömrü 16 aydı. O zaman muhalefetin erken çağrıları kolayca yanıt buluyordu. Koalisyonlar parçalanıyordu.
1980'de darbe olduğunda Türkiye 105. turda cumhurbaşkanını seçmeyecek durumdaydı. Sistem istikrarı getirmiyordu çare olarak seçim görünüyordu. Başkanlık sistemi işte Türkiye'ye böyle önemli bir gelişme kazandırdı. İstikrarı getirdi. Eskisi gibi 'Hadi seçime gidelim' gibi bir durum yok. Şimdi Milletin oyunu almış gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanı var.