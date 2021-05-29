

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in açıklamaları:



"Muhalefetin erken seçim çağrılarını ben eski Türkiye'nin alışkanlıklarında biri olarak görüyorum. Eski Türkiye'de koalisyona dayalı hükümetler olduğu için 'hadi erken seçim yapalım' diyorlardı. Ve 2002'de AK Parti dönemine gelen kadar hükümetlerin ömrü 16 aydı. O zaman muhalefetin erken çağrıları kolayca yanıt buluyordu. Koalisyonlar parçalanıyordu.







1980'de darbe olduğunda Türkiye 105. turda cumhurbaşkanını seçmeyecek durumdaydı. Sistem istikrarı getirmiyordu çare olarak seçim görünüyordu. Başkanlık sistemi işte Türkiye'ye böyle önemli bir gelişme kazandırdı. İstikrarı getirdi. Eskisi gibi 'Hadi seçime gidelim' gibi bir durum yok. Şimdi Milletin oyunu almış gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanı var.