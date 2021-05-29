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    • 29.05.2021 12:13
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    ve kirli ittifakın erken seçim ısrarının arkasından ve FETÖ çıktı!

    Her fırsatta erken seçim naraları atan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli ittifakın ortakları ve 'nin talimatı kimden aldıkları ortaya çıktı. Başkanı Biden'ın seçilmeden hemen önce 'Türkiye'de cumhurbaşkanı değiştirmek için dostlarıyla birlikte hareket edeceğini' ifade ettiğini söylemesi ve başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından ağız birliği yapan muhalefet liderleri suç örgütü liderlerinin açıklamalarını erken seçime bahane olarak kullanıyor. Öte yandan ittifakın adayının CHP'li Kılıçdaroğlu olacağı konuşulurken eski CHP'li Sapan, "Biden, Pensilvanya'daki zatın müttefikidir. Burası kesin. Kılıçdaroğlu'nun Biden'ı desteklemesi, bu cümleleri sarf etmesi de tesadüf değil. Benim için sürpriz olmadı." dedi.

    Erken seçim ısrarının perde arkası!

    Her fırsatta erken seçim naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli ittifakın ortakları HDP ve İyi Parti'nin talimatı kimden aldıkları ortaya çıktı.



    ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden hemen önce 'Türkiye'de cumhurbaşkanı değiştirmek için dostlarıyla birlikte hareket edeceğini' ifade ettiğini söylemesi ve başkanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından ağız birliği yapan muhalefet liderleri suç örgütü liderlerinin açıklamalarını erken seçime bahane olarak kullanıyor. Türkiye'nin istiklal mücadelesini yaptığı terörle mücadele erken seçim bahanesi ile muhalefet tarafından itibarsızlaştırılıyor.



    Peki muhalefet erken seçim ısrarının perde arkasında ne var? Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan değerlendirdi..


    TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'in açıklamaları:

    "Muhalefetin erken seçim çağrılarını ben eski Türkiye'nin alışkanlıklarında biri olarak görüyorum. Eski Türkiye'de koalisyona dayalı hükümetler olduğu için 'hadi erken seçim yapalım' diyorlardı. Ve 2002'de AK Parti dönemine gelen kadar hükümetlerin ömrü 16 aydı. O zaman muhalefetin erken çağrıları kolayca yanıt buluyordu. Koalisyonlar parçalanıyordu.

    Erken seçim ısrarının perde arkası!




    1980'de darbe olduğunda Türkiye 105. turda cumhurbaşkanını seçmeyecek durumdaydı. Sistem istikrarı getirmiyordu çare olarak seçim görünüyordu. Başkanlık sistemi işte Türkiye'ye böyle önemli bir gelişme kazandırdı. İstikrarı getirdi. Eskisi gibi 'Hadi seçime gidelim' gibi bir durum yok. Şimdi Milletin oyunu almış gece gündüz çalışan bir Cumhurbaşkanı var.



        Ortada bir kaos yok, iktidar boşluğu yok. Milletin güvenini almış bir sistem ve cumhurbaşkanı var. Meclis'te bir çoğunluk var, kanunu çıkarmakta zorlanmıyoruz. Dolayısıyla erken seçimin bir karşılığı yok. Ben muhalefetin erken seçim istediğine inanmıyorum. Muhalefet yamalı bohça durumunda ve ne yapacakları belirsiz. Adayları belirsiz ve daha nasıl anlaşacakları veya anlaşamayacakları belirsiz.


        Kandil orada dururken ve benim askerimi tehdit ederken ben bu mücadele şehit verirken siz onun siyasi uzantısı olan bir partiyle kapalı kapılar ardında 'bunların ılımlıları var bunlara bakanlık veririz.' diyemezsiniz. Bunu derseniz karşılığı olmaz. Yarın sandıkta bunu yüzünüze çarparlar."

        MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın açıklamaları:


        "Muhalefet sürekli olarak erken seçimi gündeme getiriyor da bunun gerçekleşmesini mümkün olmadığını bildiği halde yapıyor. Bugünkü şartlarda erken seçim olasılığı hiçbir şekilde yok. Meclis'te Cumhur İttifakının yeterli çoğunluğu var Cumhurbaşkanı'nında 5 yıllık yetki aldığı bir dönem söz konusu. Bu şekilde erken seçim olması mümkün değil.



        Muhalefet bunu sürekli yaparak seçmenine hedef gösteriyor ve hareketlilik sağlamaya çalışıyor. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı başarılı oldukça muhalefet paniğe kapılıyor. 2023 seçimini kaybedeceklerini görüyorlar ve bunun korkusunu yaşıyorlar.

        Burada ilgi çeken şey HDP'nin artık açık şekilde konumunu belirtmesi. İYİ Parti ikili oynuyor. Sürekli olarak HDP'ye karşı gibi yapıyor ancak iş biriliği yapıyor. Bunun yerel seçimlerde net şekilde gördük. Birlikte hareket ettiler. Bu olanlardan sonra 'Bakanlık' bölüşmeleri de gayet doğal.



            Millet İttifakı seçimi kazanmak için her şeyi yapıyor. Bütün benzemezlerin bir araya geleceği görünüyor. Biden, başkan seçilmeden önce 'Türkiye'de cumhurbaşkanı değiştirmek için dostlarıyla birlikte hareket edeceğini' ifade etti. Bunlar Biden'dan talimat alan gruplar. CHP'de bunu açıkça ifade etti, Biden'dan bu konuda yardım istedi. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Biden'dan yardım istedi. Herkes görevine hazır Biden düğmeye basmış herhalde. Türkiye düşmanlarının hepsinin hedefi Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetidir."



            KILIÇDAROĞLU MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLUR MU?
            Öte yandan Sabah'a konuşan CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları ve CHP içindeki HDP'ye bakanlık verilmesi söylemlerini değerlendirdi. CHP'den ihraç edilen, partiye dönmek için AİHM'den karar bekleyen CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık söylemlerinin bir taktik olduğunu söyledi.



            ATATÜRKÇÜLERİ PARTİDEN UZAKLAŞTIRDI
            Sapan, 'Yeni CHP' olarak adlandırdığı Kılıçdaroğlu yönetiminin partideki Atatürkçüleri uzaklaştırdığını belirtti, çok sert ifadeler kullandı. Sapan, "Kılıçdaroğlu mümkün değil aday olamaz" dedi. CHP'nin iktidara gelip HDP'ye bakanlık verme planını ise, "Şu anda CHP, Türkiye'nin 40 yıldır kanını emen, askerimizi, polisimizi, balıkçımızı, çalışanımızı, öğretmenimizi şehit eden PKK'ya sahip çıkan bir anlayış ile yönetiliyor. Terörü, PKK'yı destekleyen bir yapıya bakanlık verme anlayışına şaşırmıyorum." ifadelerini kullandı.

            'PARTİNİN İÇİNDE GRAM ADALET GRAM DEMOKRASİ YOK'
            Sapan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'yle yakınlaşmada etkin rollerden olduğunu söyledi, 'Jakoben bir anlayış tarafından getirildi' ifadelerini kullandı.

            Sapan, "CHP'nin ideolojisi ile alakalı bir isim değil. Bu çıkışları, demeçleri ve söylemleri anlaşılıyor. Bu projenin bir parçası olarak değerlendiriyorum. Partinin buna tepki vermemesini de sesinin kısılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Parti üyelerinin büyük çoğunluğu ihraç edilmekten korktuğu için susuyor, konuşamıyor.



                Birçok üyenin, yönetim kademesindeki insanın konuştuğu için ihraç edildiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu, hani demokrasiyi getirecekti, yürüyordu adalet için falan... Partinin içinde gram adalet, gram demokrasi yok. Milletvekillerine metin dayatılıyor, kanal dayatılıyor, yasaklar konuluyor. Bu mu demokrasi! Ah ah, Allah büyük..."                 dedi.


                TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ'NÜN ELEBAŞI GÜLEN'İN MÜTTEFİKİ
                Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı ilk kutlayan siyasi olmasını ve Biden'ın, 'Türkiye'deki iktidarı göndereceğiz' diyerek muhalefetle çalışacağını duyırmasını da değerlendiren Sapan, "Biden, Pensilvanya'daki zatın müttefikidir. Burası kesin. Bu cümleler boşuna sarf edilecek cümleler değil. Kılıçdaroğlu'nun Biden'ı desteklemesi, bu cümleleri sarf etmesi de tesadüf değil. Benim için sürpriz olmadı. Millet İttidakı'nın adayının belirlenmesinde Biden da kesinlikle etkili olacaktır. Bu yöndeki söylemlere katılıyorum. " ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel CHP ve kirli ittifakın erken seçim ısrarının arkasından ABD ve FETÖ çıktı!