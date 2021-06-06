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    • 07.06.2021 06:25
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    SON DAKİKA: Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

    AA
    31 saatlik kısıtlama sona erdi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

    , valiliklere Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin genelge göndermişti.

    Genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

    Bu kapsamda, genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi