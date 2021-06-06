Olay saat 23:00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre gündüz kavga eden 2 grup gece Nadire Caddesi'nde buluştu.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay yerine 2 otomobille gelen grup ve yaya grup arasında kalaşnikof marka uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Olay yerine 34 CUF 707 plakalı otomobille gelen Mesut Yılmaz bacağından yaralanırken şoför koltuğunda oturan Mevlüt Sağdıç başından yaralandı.
Olaydaki diğer otomobil ve grup kaçarak izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Yılmaz ve Sağdıç ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağdıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.