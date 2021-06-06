





Çatışmada kurşun delikleri olan otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken park halindeki başka bir otomobilin camına ve kaportasına da mermi isabet etti. Olay yerinde polis uzun süre çalılıkların arasında silah aradı. Çatışmayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

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