50-60-70-80 net kaç puan yapar? LGS kaç net kaç puan? Net sayısına göre LGS puan hesaplama!

LGS kaç net kaç puan? 50-60-70-80 net kaç puan yapar? Net sayısına göre LGS puan hesaplama yöntemi günün merak edilen konularının başında geliyor. Sınavda başarılı olmak için ter döken öğrenciler, net sayısına göre puan hesaplaması yapıyor. Peki; LGS kaç net kaç puan? 50-60-70-80 net kaç puan yapar?
LGS KAÇ NET KAÇ PUAN?
LGS'de Sözel'de Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil; Sayısal'da da Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 6 test var. Puanlar şöyle hesaplanacak:
Öncelikle Sözel ve Sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için ayrı ayrı doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.
Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Ancak bu, 3 yanlış yapmadan 1 cevap gitmeyecek anlamına gelmiyor. Öğrenci örneğin 1 yanlış yaparsa 0,33; 2 yanlış yaparsa 0,66 doğru cevabı gidecek. Yanlış cevaplar çıkarıldıktan sonra kalan doğru cevap sayısı öğrencinin netini yani ham puanını oluşturacak.
LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak.