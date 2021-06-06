50-60-70-80 net kaç puan yapar? LGS kaç net kaç puan? Net sayısına göre LGS puan hesaplama!

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN?

LGS'de Sözel'de Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil; Sayısal'da da Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 6 test var. Puanlar şöyle hesaplanacak:

Öncelikle Sözel ve Sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için ayrı ayrı doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.