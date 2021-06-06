Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tüm zamanların rekoru!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin "girilemez" dediği her yere girildiğini ve buraların temizlendiğini belirterek, "Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. 23 Nisan'dan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile takip ettiği seçkin gözlemci gününün ardından Denizkurdu 2021 Tatbikatı tamamlandı.
Tatbikat sonrasında Güney Görev Grup Komutanlığını ziyaret eden Akar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantının ardından Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Komutanlığına ziyarette bulunan Akar ve TSK komuta kademesi, akşam yemeğinde personelle bir araya geldi.
Akar, buradaki konuşmasında ülkenin ve bölgenin risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemden geçtiğini belirtti.