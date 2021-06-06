Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tüm zamanların rekoru!

TSK'nın yoğun bir dönemden geçtiğini dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Doğu Akdeniz ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında TSK'nın önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yerine getirdiği başarılı görevleri anımsatan Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri, 200 bin saat/yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sizlerin kahramanlığı, fedakarlığı sayesinde her geçen gün gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.