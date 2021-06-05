Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2021 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2021 13:26
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan serebral palsi hastası Merve'nin kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı! Video mesaj sürprizi

    Başkan , 'te yaşayan ve kendisiyle görüşmek isteyen serebral palsi (beyin felci) hastası 'e videolu mesaj gönderdi. Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Merve'ye video mesaj

    İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 3 gün önce AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı tarafından ziyaret edilen 24 yaşındaki Ergül'ün kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı.

    Ergül ziyarette, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e çok sevdiği Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti.

    Zonguldak'a dün bir dizi açılışlar için gelen Erdoğan, Çelik aracılığıyla Merve'ye video mesaj gönderdi.

    Mesajında Merve Ergül'e ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, "Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum. Senin bu kadirşinas teşebbüsün için de sana şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabb'imin Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine sana Rabb'imden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Normalleşme sürecinde son dakika gelişmesi
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan serebral palsi hastası Merve'nin kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı! Video mesaj sürprizi