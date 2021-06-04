Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık atandı.



Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Emriye Bağdagül Ormancı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hüseyin Güngör atandı.



Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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