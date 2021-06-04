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    • 05.06.2021 06:33
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları 'de

    Son dakika haberine göre, Başkan tarafından yapılan atamalar, 'de yayımlandı.Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    DHA
    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, 'de yayımlandı. Başkan 'ın imzasıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık atandı.

    Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Emriye Bağdagül Ormancı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hüseyin Güngör atandı.

    Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de