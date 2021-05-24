CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!
Yerel seçimlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçen ancak ilk günden bu yana rüşvet adı skandalları ile anılan CHP'li Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelerle gözler önüne serildi. Söz konusu belgelerde Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'nin ruhsatını iptal etmek için Belediye Başkanlığını kullandığı ortaya çıkarken Ankara 17. İdare Mahkemesi kulelerin mühürlenmesi ve ruhsatlarının iptali kararının hukuksuz olduğunu belirtti.
24.05.2021 12:18
- Son Güncelleme: 24.05.2021 12:18