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CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Yerel seçimlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçen ancak ilk günden bu yana rüşvet adı skandalları ile anılan CHP'li Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelerle gözler önüne serildi. Söz konusu belgelerde Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'nin ruhsatını iptal etmek için Belediye Başkanlığını kullandığı ortaya çıkarken Ankara 17. İdare Mahkemesi kulelerin mühürlenmesi ve ruhsatlarının iptali kararının hukuksuz olduğunu belirtti.

24.05.2021 12:18 - Son Güncelleme: 24.05.2021 12:18
CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlem yaptığı bir kez daha belgelendi.

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CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Ankara 17. İdare Mahkemesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararları hukuksuz olduğuna karar verdi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün "TOGO Kuleleri'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir.

CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir" dedi. İşte detaylar:

CHP'li Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri için yaptığı hukuksuz işlem belgelendi!

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Aygün, Ankara 17. İdare Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO İkiz Kuleleri inşaatlarının 16 Aralık 2019 tarihli tutanak ile seviye tespitine ve inşai faaliyetin durdurulmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.