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    • 05.06.2021 19:24
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    li Abraz aşiretinden "'ya harekat yapılsın" çağrısı: Memleketimize dönmek istiyoruz

    ’da yaşayan li Abraz aşireti, ’nın elinde bulunan bölgesinin özgürleştirilmesi için 'na çağrıda bulundu. Türkmen, ve Kürt halkının bölücü terör örgütü PKK/'nin zulmü altında inim inim inlediğini belirten aşiret reisi, Türk halkına ve Başkan ’a teşekkür etti. Haberin detayları...

    Suriyeli Abraz aşireti: PKK'ya harekat yapılsın

    İç savaşın 11 yılı aşkın süredir sürdüğü vatanları Suriye'den Malatya'ya göç eden Abraz aşireti üyeleri, vatanlarına dönmek için çağrıda bulundular.

    Abraz aşireti, PKK-YPG bölücü terör örgütünün elinde bulunan bölgelere harekat başlatılması çağrısında bulundu.



    "MEMLEKETİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

    Aşiret adına açıklama yapan Abraz Aşireti reisi Muhammed Ahmet El Mişel, Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

    İşte o açıklama:

    "MÜNBİÇ'İ PKK'NIN, YPG'NİN YAPTIĞI ZULÜMLERDEN KURTARMALIYIZ"

        "Benim adıma, Abraz aşiretim adına, hem de Malatya'da yaşayan aşiretler adına açıklama yapıyorum. Bütün Suriye'deki kabilelere, Suriye Mili Ordu'suna Münbiç'e kavuşmak için, Münbiç'in özgürleşmesi için onlara çağrıda bulunuyorum. Münbiç'i PKK'nın, YPG'nin yaptığı zulümlerden kurtarmak, biz mazlumları kavuşturmak gerekiyor. Hepimiz haberleri takip ediyoruz, Münbiç çok sıkıntılı bir durumda. Hepimizi Münbiç'e kavuşturmak lazım. Buradaki mazlumları kavuşturmak lazım.

        TÜRKİYE, BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

        Suriye Milli Ordusu'ndan talebimiz, Rakka, Tel Rıfat, Münbiç ve bütün PKK'nın elindeki bölgelere hareket başlatsın. Mazlumların yuvalarına dönmeleri için. Burada yaşayan hem Türkmen kardeşlerimiz var, hem Arap kardeşlerimiz var, hem Kürt kardeşlerimiz var ve çeşit çeşit insanlar var. Bu insanlara PKK zulüm etti. PKK'yı destekleyen Arap devletleri baksınlar bu PKK'nın ne olduğunu, millete ne yaptığını düşünsünler ki desteklerini çeksinler. Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa devletleri yeter artık PKK'ya destek vermesin, buradaki mazlumlar kahırdan ölüyorlar. Esed aynı şekilde PKK'nın yaptığı gibi bize zulüm etti. Bütün devletleri çağırıyorum, Suriye halkı artık sıkıldı, yeter yanımızda durun geri memleketimize dönmek istiyoruz. Türkiye reisi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bütün mazlumların yanında durdukları için" ifadelerini kullandı.

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