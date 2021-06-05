Suriye Milli Ordusu'ndan talebimiz, Rakka, Tel Rıfat, Münbiç ve bütün PKK'nın elindeki bölgelere hareket başlatsın. Mazlumların yuvalarına dönmeleri için. Burada yaşayan hem Türkmen kardeşlerimiz var, hem Arap kardeşlerimiz var, hem Kürt kardeşlerimiz var ve çeşit çeşit insanlar var. Bu insanlara PKK zulüm etti. PKK'yı destekleyen Arap devletleri baksınlar bu PKK'nın ne olduğunu, millete ne yaptığını düşünsünler ki desteklerini çeksinler. Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa devletleri yeter artık PKK'ya destek vermesin, buradaki mazlumlar kahırdan ölüyorlar. Esed aynı şekilde PKK'nın yaptığı gibi bize zulüm etti. Bütün devletleri çağırıyorum, Suriye halkı artık sıkıldı, yeter yanımızda durun geri memleketimize dönmek istiyoruz. Türkiye reisi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bütün mazlumların yanında durdukları için" ifadelerini kullandı.

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