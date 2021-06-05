İç savaşın 11 yılı aşkın süredir sürdüğü vatanları Suriye'den Malatya'ya göç eden Abraz aşireti üyeleri, vatanlarına dönmek için çağrıda bulundular.
Abraz aşireti, PKK-YPG bölücü terör örgütünün elinde bulunan bölgelere harekat başlatılması çağrısında bulundu.
"MEMLEKETİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"
Aşiret adına açıklama yapan Abraz Aşireti reisi Muhammed Ahmet El Mişel, Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.
İşte o açıklama:
"MÜNBİÇ'İ PKK'NIN, YPG'NİN YAPTIĞI ZULÜMLERDEN KURTARMALIYIZ"