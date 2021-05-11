SARIEROĞLU: "MANSUR YAVAŞ'I KINIYORUM"

Sabah'ın haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, "Mübarek Ramazan'da Mescid-i Aksa'yı kan gölüne çeviren, Filistin halkına zulmeden katil İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yardım kabul eden, üzerine bir de Teşekkür Belgesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve şirketi Belpa'yı, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kınıyorum. Yazık…" dedi.





AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: "Siyonist Terör Devleti İsrail, Mescidi Aksa'da Müslümanları katlediyor, kutsal mabedi yakıyor ve pis vücutları ile kirletiyor; CHP/İP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunların 'iftar yardımını' kabul edip reklamını yapıyor. Sizi Allah'a ve Müslüman Türk Milleti'ne havale ediyorum"

KÖSE: ACİLEN ALDIĞINIZ PARAYI İADE EDEREK TEŞEKKÜR PLAKETİNİZİ GERİ ÇEKİN"

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: "Katil israil yıllardır yaptığı gibi bu gece de Müslümanları şehit etti. Bu sırada Sayın Mansur Yavaş ise israil büyükelçiliğine teşekkür etmekle meşgul. Yazıklar olsun. Acilen aldığınız parayı iade ederek teşekkür plaketinizi geri çekin."