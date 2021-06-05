Silifke ilçesindeki Mahallesi açıklarında demirleyen "Yavuz sondaj gemisi", kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini sürdürüyor.
Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini tamamladıktan sonra yeni görev yerine hareket edecek.
İkmal ve bakım için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.
"Gemilerimizle gurur duyuyoruz" diyen AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, "Milli gemimiz güzel ilçemizin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlemiş bulunmaktadır. Burada bakım ve ikmal çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile görev yerleri belirlendiğinde ülkemize katma değer sağlayacak doğal gaz çalışmalarında yer alacaktır.