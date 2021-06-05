THY'den pandemi döneminde bir ilk! 863 uçuş ile son 15 ayın en yüksek günlük uçuş sayısı





Türk Hava Yolları'nın başarılı performansı ile ilgili yorumlarını dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Aynı anda bulutların üzerinde olan Türk Hava Yolları uçaklarının sayısı arttıkça biz mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmeyerek pandemi döneminde uçuş ağımıza kattığımız yeni destinasyonlar ve filomuza dahil ettiğimiz yeni nesil uçaklarımız ile çok yakında pandemi dönemi öncesinden daha da yoğun uçacağız. Bayrağımızı taşırken kurduğumuz hayallerimiz pandemi nedeniyle türbülansa girse de sonuçlar gösteriyor ki Türkiye'nin Türk Hava Yolları güzel günlere çok daha güçlü şekilde dönüyor ." dedi.