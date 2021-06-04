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    • 04.06.2021 21:38
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    'ın DEVA'sında kazan kaynıyor! İl Yönetimi görevden alındı...

    (DEVA),  İl Başkanı ile il yönetiminin "görülen lüzum üzerine" görevden alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi. 'nin dışında Cumhurbaşkanı adayı çalışmasına katıldığı gelen iddialar arasında.

    DEVA'da neler oluyor! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı...

    Ali Babacan'ın Genel Başkan olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı. Partiden yapılan açıklamada görevden almanın nedeninin "görülen lüzum üzerine" olduğu belirtildi.



    DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.

    "İLÇE BAŞKANLARI VE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVİ SÜRÜYOR"
    DEVA Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


        Fotoğrafta: Görevden alınan DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan

        DEVA Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin Ali Babacan dışında Cumhurbaşkanı adayı çalışmasına katıldığı iddia ediliyor...

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        DEVA'da neler oluyor! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı...
        Haberler Güncel Ali Babacan'ın DEVA'sında kazan kaynıyor! İstanbul İl Yönetimi görevden alındı...