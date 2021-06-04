"İLÇE BAŞKANLARI VE YÖNETİM KURULLARININ GÖREVİ SÜRÜYOR"

DEVA Partisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Partimizin İstanbul İl Yönetimi görülen lüzum üzerine görevden alınmıştır. İlçe başkanlarımız ve ilçe yönetim kurullarımız ise görevlerine devam etmektedir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.