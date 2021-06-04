Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2021 08:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 09:23
    ABONE OL

    SON DAKİKA: acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberine göre, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    MSB acı haberi duyurdu!

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 3 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Hareket bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile ve dün Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Gülen' tecavüz davası açan savcı konuştu
    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu