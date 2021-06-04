Normalleşme ile birlikte sıra krizi! Nüfusta, tapuda talep patlaması!

Zafer: Web tapu diye bir sistem yapmış devlet ama kimse randevu alamıyor. Eskiden gider tapuya başvuru yapardık satışımız olurdu o gün içinde. Son 1 aydır kimse randevu alamıyor. İnsanlar artık noterlerden satış yapmaya başladılar.

Berkay: Bir aydır tapu girişi yapamıyoruz bu sorunu artık çözün. İnsanlar mağdur oluyor.

Süleyman: Vatandaşlar bu konuda çok mağdur. Web tapu üzerinde yapılan randevu işlemlerine randevu yanıtı gelmiyor. Aynı gün gelmesi lazım. 1 hafta oldu başvuruyu yapalı halen randevu yanıtı beklemekteyim.