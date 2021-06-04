Normalleşme ile birlikte sıra krizi! Nüfusta, tapuda talep patlaması!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de aynı yoğunluk var. İşte bazı yakınmalar:
Zafer: Web tapu diye bir sistem yapmış devlet ama kimse randevu alamıyor. Eskiden gider tapuya başvuru yapardık satışımız olurdu o gün içinde. Son 1 aydır kimse randevu alamıyor. İnsanlar artık noterlerden satış yapmaya başladılar.
Berkay: Bir aydır tapu girişi yapamıyoruz bu sorunu artık çözün. İnsanlar mağdur oluyor.
Süleyman: Vatandaşlar bu konuda çok mağdur. Web tapu üzerinde yapılan randevu işlemlerine randevu yanıtı gelmiyor. Aynı gün gelmesi lazım. 1 hafta oldu başvuruyu yapalı halen randevu yanıtı beklemekteyim.
Gözde: Tapu işlemleri için randevu almak çok zor. Bir ay sonraya randevu alınabiliyor. Bir ay sonrası için randevu aldık, gittik. Bina yönetim planı almamız gerekiyor. İşlem için ücret ödenmesi gerekiyor. Bunun için de telefona şifre geleceği söylendi. 45 gün geçmesine rağmen bir şifre ulaşmadı. Bildirmek için gittiğimizde randevumuz olmadığı için içeri almıyorlar. Bu şifre hiç ulaşmazsa ne yapacağız? Bu kadar gün gelmemesi normal mi?