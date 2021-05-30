MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe! 1 Ocak'tan beri 1162 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi. (FETÖ ile mücadele) Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor"