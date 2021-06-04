KURUM: ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını belirtti. Murat Kurum şöyle konuştu: "Müsilajla ilgili şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Marmara Belediyeler Birliği ile ortak çalışma yürütüyoruz. Tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu hafta Çevre Haftası; 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemizin 7 bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimize paylaşacağız. Pazar günü de müsilaja ilişkin adımlarımızı paylaşacağız."