Marmara'daki deniz salyası istilasını masaya yatıran TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda önemli değerlendirmeler yapıldı. İklim Değişikliği ve Politika Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülşah Deniz Atalar, şunları söyledi:
TUNA'DAN ATIK GELİYOR
"Karadeniz sınırlı su yenilemesine sahip ve genetik değişimi az. Dünyanın en büyük oksijensiz su kütlesi. Zaten belli bir derinlikten sonra canlı yaşamıyor. Tuna Nehri yüzünden Batı Balkan ülkelerinin bütün kirliliğinin de taşındığı bir deniz. Özellikle Tuna'dan kaynaklı Karadeniz çok kirleniyor.
"MARMARA DENİZİ ÖLÜRSE PEŞİNDEN KARADENİZ DE ÖLÜR"
Bilim insanları Marmara Denizi'ni su canlıları için kuluçkalık, çevre denizler için biyolojik koridor ve genetik materyal havuzu olarak nitelendiriyor. Marmara Denizi alt akıntı yoluyla Karadeniz'e oksijen taşıyor, canlı bir su.