İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısı yapan Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu iddia etti.
"ADAY HAZIR AMA SÖYLEMEM"
CHP'li Tekin, yaptığı açıklamada "2018'de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN SOK NOKTAYI KOYDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği erken seçim, halihazırda tartışılırken; konu AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.
Tartışmalara son noktayı, yine Erdoğan koydu.