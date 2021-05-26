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    • 26.05.2021 16:24
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    : ’nin cumhurbaşkanı adayı hazır ama söyleyemem

    Erken seçim diye gece gündüz yok yere yaygara kopartan muhalefet, daha milletin karşısına alnının akıyla bir aday çıkarmaktan aciz. 'li , yaptığı açıklamada "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem." dedi.

    CHP’nin adayı hazır ama söyleyemem

    İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısı yapan Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu iddia etti.

    "ADAY HAZIR AMA SÖYLEMEM"
    CHP'li Tekin, yaptığı açıklamada "2018'de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN SOK NOKTAYI KOYDU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği erken seçim, halihazırda tartışılırken; konu AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

    Tartışmalara son noktayı, yine Erdoğan koydu.

        "DEFALARCA TEKRARLADIK"
        Seçimlerin erken yapılmasını isteyenlere seslenen Başkan Erdoğan, "Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." dedi.

        BOŞUNA UĞRAŞMAYIN"
        Başkan Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür." diye de ekledi.

        "Türkiye'de sosyal kaos denemeleriyle, terör örgütleriyle, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla başarılamayan değişimin, siyasete müdahaleyle yapılacağını söyleyenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Tabii, dışarıdan ve içeriden kendilerine verilen gazı fazla kaçırıp 'seçimle veya seçimsiz iktidar' sözü edenleri de unutmamak gerekiyor."

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        CHP’nin adayı hazır ama söyleyemem
        Haberler Güncel Gürsel Tekin: CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır ama söyleyemem