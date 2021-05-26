"ADAY HAZIR AMA SÖYLEMEM"

CHP'li Tekin, yaptığı açıklamada "2018'de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.