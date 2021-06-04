Kısıtlamaya 'seçim' ayarı! 81 ile gönderildi: O kişiler muaf tutulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, seçim yapılacak illere gönderilen yazıda, kademeli normalleşme kapsamında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatıldı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, yapılacak seçimlerle ilgili yazısında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran'da Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının talep edildiği belirtildi.
Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları gerektiği aktarıldı.
Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.