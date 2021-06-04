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    • 05.06.2021 01:43
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    Terörizme finans desteği veren bazı kurum ve kişilerin 'deki

    'nin () kararı doğrultusunda bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle 'deki . Haberin detayları...

    AA
    Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

    'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle . Bu karara karşı, 2575 sayılı Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

    Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabilecek.

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    Alman Deutsche Welle 'müjde'den rahatsız oldu
    Haberler Güncel Terörizme finans desteği veren bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu