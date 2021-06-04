



REDD İKTİDARI SUÇLAMIŞTI

Redd isimli müzik grubu da algı operatörlüğüne soyundu. Sözde 'destek verilmiyor' algısını savunan grup, "Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta halk sağlığı sorunuyuz" açıklamasını yaparak hem iktidarı hedef aldı hem de kirli bir oyuna alet oldu.

Redd grubunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir adım öteye geçmemiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İhmal değil politiktir. Sanat, müzik, eğlence sektörü mevcut iktidar için ancak kendi amaçları için araçsallaştırabilecekleri ölçüde önemlidir. Dayanışma ile, tüm sanat ve eğlence emekçileri yanyana durmalı, sözle değil eylemlilikle bu durumu kader olmaktan öteye taşımalıyız" denildi.