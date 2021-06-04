Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2021 18:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2021 18:46
    ABONE OL

    Başkan 'dan sanat camiasına destek paketi müjdesi: Algı peşine düşen 'sanatçı'lar utanır mı?

    Başkan , 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek paketi sağlanacağı, culara da 25 milyon tutarında turne desteği verileceğini açıkladı. Erdoğan'ın sanat camiasına yönelik 'destek' açıklamasının ardından gözler 'müzisyenlere destek verilmiyor' algısını ortaya atarak propaganda yapmaya çalışan 'sanatçı'lara çevrildi...

    takvim.com.tr
    Algı peşine düşen 'sanatçı'lar utanır mı?

    Zonguldak'ta Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yol açtığı kısıtlamalardan etkilenen sanatçılara müjde verdi.

    Koronavirüs salgınının tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini hatırlatan Erdoğan, verilen desteklerle bunu en aza indirgediklerini dile getirdi.



    31 BİN SANATÇIYA 250 MİLYON LİRAYA ULAŞAN DESTEK
    Sanat camiası için harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz." dedi.



    Tiyatro sektörü ve emekçilerine güzel haberi veren Erdoğan, "Tiyatro sektörümüze de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız." diye konuştu.



        Başkan Erdoğan'ın sanat camiasına yönelik 'destek' açıklamasının ardından gözler 'müzisyenlere destek verilmiyor' algısını ortaya atan sözde sanatçılara çevrildi.

        İşte o sanatçılar;



        "İDEOLOJİKTİR" ALGISI BOŞA ÇIKTI
        Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin'in "bu durum ideolojiktir" diyerek yürüttüğü algı opersayonu boşa çıktı.

        Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de beyhude bir tavır. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir" dedi.



        REDD İKTİDARI SUÇLAMIŞTI
        Redd isimli müzik grubu da algı operatörlüğüne soyundu. Sözde 'destek verilmiyor' algısını savunan grup, "Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta halk sağlığı sorunuyuz" açıklamasını yaparak hem iktidarı hedef aldı hem de kirli bir oyuna alet oldu.

        Redd grubunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir adım öteye geçmemiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "İhmal değil politiktir. Sanat, müzik, eğlence sektörü mevcut iktidar için ancak kendi amaçları için araçsallaştırabilecekleri ölçüde önemlidir. Dayanışma ile, tüm sanat ve eğlence emekçileri yanyana durmalı, sözle değil eylemlilikle bu durumu kader olmaktan öteye taşımalıyız" denildi.



            Şarkıcı Gülben Ergen ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" ifadelerine yer verdi.

            Program yapımcısı Armağan Çağlayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik ve eğlence sektörü yine açlığa mahkum maalesef!" ifadelerini kullandı.



            Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu ise şunları yazdı: "Bu pandemi önlemine hiç benzemiyor, yazık çok yazık, müzik, eğlence, yemek sektörü tümüyle bitti. İnsanların tek dinlenme gününde açık havaya çıkması yasak. Milyonların ruhunu söndürüyorsunuz"




                Demet Akalın da algı peşinde koşanlar listesinde...

                Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müzisyenler ne yapacak? İntihar haberi almayız umarım" ifadelerini kullandı.



                Fettah Can, kabine toplantısından umutlu olduğunu belirterek "15 ay olmuş sahnelerimiz sessizliğe bürüneli. Bugün için umutluydum 16'ya kaldı sanırım. Allah tüm camiamızın yardımcısı olsun" demişti...
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Algı peşine düşen 'sanatçı'lar utanır mı?
                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sanat camiasına destek paketi müjdesi: Algı peşine düşen 'sanatçı'lar utanır mı?