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    • Güncel
    • 04.06.2021 18:31
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    • 04.06.2021 18:31
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    ? 5-6 Haziran hafta sonu kargo şirketleri dağıtım yapıyor mu?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Hafta sonuna saatler kala normalleşme aşamaları da uygulanırken bazı yerlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu bunlardan en dikkat çekeni ise kargo şirketleri oluyor. Paket alıp vermek isteyen vatandaşlar 5-6 Haziran hafta sonu kargo şirketleri dağıtım yapıyor mu? Sorgulamasını yapar oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kargolar Cumartesi ve Pazar günleri açık mı kapalı mı?

    Kargolar Cumartesi ve Pazar günleri açık mı kapalı mı? 5-6 Haziran hafta sonu kargo şirketleri dağıtım yapıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımları uygulanmaya devam ederken Yurtiçi, Sürat, UPS, PTT, Aras gibi kargo şirketlerinin hafta sonları açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…

    KARGOLAR 5-6 HAZİRAN CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?

    Kargolar 5 Haziran cumartesi günü açık olacak, vatandaşlar Cumartesi günü kargoya giderek işlem yapılabilecek. Kargoların dağıtım birimi de yine Cumartesi günü hizmet verecek. Pazar günleri ise kargo şirketleri kapalı oluyor.

    Ayrıca, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

    Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

    Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.

    Yani, kargolar Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağında dağıtım yapabilecekler.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

        Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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        Haberler Güncel Kargolar Cumartesi ve Pazar günleri açık mı kapalı mı? 5-6 Haziran hafta sonu kargo şirketleri dağıtım yapıyor mu?