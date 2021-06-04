Kargolar Cumartesi ve Pazar günleri açık mı kapalı mı? 5-6 Haziran hafta sonu kargo şirketleri dağıtım yapıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımları uygulanmaya devam ederken Yurtiçi, Sürat, UPS, PTT, Aras gibi kargo şirketlerinin hafta sonları açık olup olmadığı merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…
KARGOLAR 5-6 HAZİRAN CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?
Kargolar 5 Haziran cumartesi günü açık olacak, vatandaşlar Cumartesi günü kargoya giderek işlem yapılabilecek. Kargoların dağıtım birimi de yine Cumartesi günü hizmet verecek. Pazar günleri ise kargo şirketleri kapalı oluyor.
Ayrıca, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.
Yani, kargolar Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağında dağıtım yapabilecekler.