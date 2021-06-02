Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi! "1 trilyon metreküp ilan edilirse kimse şaşırmasın"





ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE?

Peki, Erdoğan'ın açılış yapacağı Zonguldak'ta açıklayacağı müjde ne? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.



İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE KALKINMADA ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPAN BİR ÜLKE

Kesinleşmeden bir şey söylemek mümkün değil ama bilindiği üzere Türkiye enerjiye ihtiyacı olan bir ülke ve kalkınmada çok önemli hamleler yapan adımlar atan bir ülke. Enerji ihtiyacı OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada olan ülke yıllık enerji artış talebi daha doğrusu ihtiyacın ötesinde kalkınmanın bir göstergesidir eğer enerjiye talep varsa demek ki üretim için yatırım için planlarınız var bunları hayata geçirmek için enerji ihtiyacı ortaya koyuyorsunuz.