NORMALLEŞMEYİ DAHA İYİ UYGULAMAMIZ LAZIM

Hızlı bir aşılama yapılmazsa yüzde 90 ihtimalle dördüncü dalga gelebilir, bu işin hiç şakası yok. Mutantlarla virüs gençlere yöneldi ve yoğun bakımlarda yaş ortalaması düştü. Vatandaşın bu işin henüz bitmediğini bilerek davranması lazım. Hazır aşağıya düşüş başlamış ve yoğun bakımların yüzde 60'ı boşalmışken kontrollü normalleşmeyi eskisi gibi değil daha iyi uygulamamız lazım.



Toplumun yüzde 80'i aşılanana ve bağışıklık sağlanana kadar diken üstünde olmamız lazım. Açık havada yakınınızda insan yoksa maskeyi çıkarmaktan korkmayın ama aşıya da bir an önce koşun.