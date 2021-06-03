Koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Başkan Erdoğan'ın haziranda aşı seferberliği vurgusuna dikkat çeken 3 başhekim flaş açıklamalarda bulundu.
AŞIYA YOĞUN İLGİ VAR
Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: 50 yaş üstünde inanılmaz bir aşı randevu talebi var. Biz bu talebi karşılayabilmek için hastanemizde günlük aşı kapasitemizi 3 bine çıkaracağız. Bu talebin hiç azalmadan devam etmesi lazım.
Ülkelerin paylaştığı olumlu veriler aşıya olan ilgiyi artırdı. Haziran sonuna kadar aşılama çalışmaları hızla devam ederse temmuz ayına toplumun büyük kısmını aşılamış olarak gireceğiz. Sonbaharda kapalı alanlara dönmeye başladığımızda 4'üncü dalga gelebilir. Ama yazın hızlı aşılamayla bunu engelleyebiliriz.