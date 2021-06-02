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    • 03.06.2021 06:44
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yağış uyarısı! 'da bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, ve 'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 3 Haziran hava durumu raporu

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 2 il için kritik uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 21°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 27°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        IĞDIR °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?