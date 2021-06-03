Başkan Erdoğan talimatı verdi! Borç batağındaki kulüplere müjde: Menajerlik ücretlerine son

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbol kulüplerinin özellikle içinde bulundukları borç batağından kurtulmaları için hazırlanan yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yasanın yeni sezona yetişmesi ve kademeli bir geçiş sağlanması planlanıyor.
ÖRNEK OLARAK GÖSTERİRİZ
Teklifin hazırlıklarını yapan eski milli futbolcu, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, FIFA ile dirsek temasında olduklarını belirterek, "FIFA, özellikle menajerlik bölümünü çok beğendi ve 'siz düzenleme yaparsanız bütün ülkelere bunu örnek olarak gösteririz' dedi" bilgisini paylaştı.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ŞÖYLE:
1- Menajerler bir yıl eğitim alacak, yabancı dil bilecek.