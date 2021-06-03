Başkan Erdoğan talimatı verdi! Borç batağındaki kulüplere müjde: Menajerlik ücretlerine son





3- Menajerler tarafından yapılan sözleşmeler anında dijital ortamda Hazine ve Maliye, İçişleri ile Spor Bakanlıklarının ekranlarına da düşecek. Sabah'ta yer alan habere göre, böylece şeffaf bir şekilde takip ve vergilendirme de mümkün olacak.

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