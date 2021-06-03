Filyos Limanı yarın hizmete giriyor! 150 yıllık projeyi Başkan Erdoğan açacak
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, yarın Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılışını gerçekleştirecek. 150 yıllık dev proje olan Filyos Limanı'nda aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi elleçlenebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Zonguldak kıyılarında inşası tamamlanan Filyos Limanı, hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyarak doğal gaz ve ticarette yeni bir üs olacak dev bir lojistik merkez projesidir" dedi.
Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.
"FİLYOS LİMANI, BÖLGESEL DENİZ TİCARETİNİN YENİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"
Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.