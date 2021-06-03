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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal olay: Yangınla dalga geçen iki kadına büyük tepki

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ’ndeki skandal görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde direksiyona geçerek itfaiye aracını kullanan kadınlardan birinin sirene basarak eğlendiği görülüyor. Kadınlardan biri de gülerek ‘Mesleği bıraktı. İtfaiyeci oldu’ diyerek kahkahalar atıyor. ‘Yangın var dediler. Geldik’ etiketiyle paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    'ndeki skandal görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

    Görüntülerde direksiyona geçerek itfaiye aracını kullanan kadınlardan birinin sirene basarak eğlendiği görülüyor. Kadınlardan biri de gülerek 'Mesleği bıraktı. İtfaiyeci oldu' diyerek kahkahalar atıyor. 'Yangın var dediler. Geldik' etiketiyle paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    PARTİDEN SONRA


    Yangın anında bazı durumlarda saniyelerle yarışması gereken yangın söndürme araçlarında kadınların nasıl olup da böyle video çekebildikleri merak konusu haline geldi. Tepki çeken görüntülerin alkollü mangal partisinin ardından çekildiği iddia edildi.

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    Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal olay: Yangınla dalga geçen iki kadına büyük tepki