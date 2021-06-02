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    • 02.06.2021 10:19
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    'li vekil 'dan "Cumhurbaşkanı'na hakaret serbest olsun" teklifi

    ’nde Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Mersin Milletvekili 'ın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini söylemesi tartışmalara yol açtı.

    Cumhurbaşkanı'na hakaret serbest olsun

    TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı.



    "CUMHURBAŞKANINA HAKARET SERBEST OLSUN"
    Başarır, Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmadığını iddia etti ve Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi.



    Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalkarak Başarır'a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi.



        Bilgiç'in ara vermesinden sonra da tartışma devam etti. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

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        Cumhurbaşkanı'na hakaret serbest olsun
        Haberler Güncel CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan "Cumhurbaşkanı'na hakaret serbest olsun" teklifi