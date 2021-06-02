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    • 02.06.2021 09:55
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    ! 'da trafiği rahatlatacak karar! D100 ve 'de yasak başladı

    haberi... 'da şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ağır tonajlı vasıtaların şehir içindeki çevre yollarını kullanmaları yasaklandı.

    İstanbul'da trafiği rahatlatacak karar! Yasak başladı
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    Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren Avrupa'dan Asya'ya Asya'dan Avrupa'ya yük taşımacılığı yaparak, bölgesini transit kullanan araçların D100, ve bağlantı yolları yerine, Kuzey Çevre Otoyolu'nu kullanarak geçiş yapmaları kararı alındı.

    Karara göre "Karayolu Yük Taşımacılığı Yönergesinde belirtilen, N2, N3, 02, 03, 04 taşıt cinsi araçlar için uygulanan şehir içi trafiğinde yasak saat uygulamasının (06:00-10:00 ve 16:00-22:00) devam etmesi, İstanbul geneli taşımacılık yapan ağır tonajlı araçların yasal saatlerde (10:00-16:00 ve 22:00-06:00) ve güzergah izin belgesi dahilinde İstanbul geneli faaliyetlerini yürütmesi, İstanbul genelinde yer alan lojistik odaklara araçların Kara Yolu Yük Taşımacılığı Yönergesi'nde belirtilen güzergahları 24 saat kullanılmasının devamı, İstanbul'dan transit geçişi yapacak olan ağır tonajlı yüksek araçların (N3, 03, 04) batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanıp Paşaköy gişelerinden çıkış yaparak Pendik-Kurnaköy bölgesi Anadolu Caddesi'nden E80'e bağlanmaları, doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanların ise Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy Kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanarak Silivri Kınalı Kavşağı'ndan çıkış yapmaları kararı alındı." denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İstanbul'da trafiği rahatlatacak karar! D100 ve TEM'de yasak başladı