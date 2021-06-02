Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'ne (METİ) İran topraklarından saldırıda bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN