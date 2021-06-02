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    • 02.06.2021 10:23
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    ! duyurdu! Alçak saldırıya anında yanıt: 3 PKK'lı öldürüldü

    haberine göre , İran topraklarından METİ timine roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur." denildi.

    , Hakkari Yüksekova'da Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi'ne (METİ) İran topraklarından saldırıda bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu! Alçak saldırıya anında yanıt: 3 PKK'lı öldürüldü