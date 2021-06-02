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    • 02.06.2021 14:45
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    Başkan 'ın katıldığı programda dikkat çeken 09.05'te durmuş saat detayı

    Başkan 'ın dün ü'nde gerçekleşen televizyon programında arkasında bulunan ve 09.05'te durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi. Bu saat aynı zamanda muhalefetin her zaman olduğu gibi Ulu Önder 'ü kullanarak iktidara "Atatürk düşmanı" olarak algı yaratma çabalarına bir cevap olarak da yorumlandı.

    DHA
    takvim.com.tr
    Erdoğan'ın canlı yayınında dikkat çeken saat detayı

    Başkan Erdoğan'ın dün TRT ve TRT Haber ortak yayınında arkasında 09.05'te duran antika saat dikkat çekti.

    ATATÜRK'ÜN VEFAT ETTİĞİ SAAT ÖNÜNDE PROGRAM
    Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü'nü konut ve makam olarak kullanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.

    1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.

    Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.

        MUHALEFETİN "ATATÜRK DÜŞMANI" ALGISINA CEVAP
        Öte yandan bu saat önünde yapılan program muhalefete bir cevap olarak yorumlandı.

        Geçtiğimiz günlerde muhalefet her zaman olduğu gibi bir kez daha Atatürk'e sarılmıştı. İktidarı "Atatürk düşmanı" olarak gösterip algı yaratmaya çalışanların algısı bir kez daha böylece çökmüş oldu.
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        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda dikkat çeken 09.05'te durmuş saat detayı