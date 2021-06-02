

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yüksek kesimli bölgelerde lokal olarak görülen dolu yağışının denk geldiği tarım arazilerinde hasar kısmi hasar olduğunu belirterek, "Şu anda lokal bir hasar var. Örneğin 50 dönümlük bir bölgeye yağmışsa, orada zarar vardır ancak genel bir hasar görünmüyor. Dolu yağışı olan bölgede fındığa da vurdu, meyveye de vurdu, kiviye denk geldiyse onlara da zarar verdi. Dolunun o anda denk geldiği yerde hasar oluştu. Altınordu, Ulubey, Gölköy, Kabadüz gibi yüksek kesimli ilçelerin yüksek kesimlerinde görüldü. Şuanda meyve ve fındık ağaçları meyve vermeye başladı. Vurduğu yerlerde lokal bir hasar var" dedi.