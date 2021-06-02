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    • 02.06.2021 15:10
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    Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası rögarlar taştı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Samsun, ve ...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından birçok ilde beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. bölgesinde Samsun ve 'da yağış nedeniyle rögarlar taşarken trafikte aksamalar yaşandı. Ordu’nun yüksek kesimli ilçelerinde dün görülen ve kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım ürünlerinde hasara yol açtı. Marmara Bölgesi'nde ise 'da sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yapılan son değerlendirmelerede ise Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

    AJANSLAR
    Rögarlar taştı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından birçok ilde beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Karadeniz bölgesinde Samsun ve Ordu'da yağış nedeniyle rögarlar taşarken trafikte aksamalar yaşandı.

    Rögarlar taştı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı



    SAMSUN'DA ANA ARTERLER GÖLE DÖNDÜ
    Samsun'da şiddetli yağmur şehir merkezinde ana arterleri göle çevirdi. Samsun'da saat 11.00 gibi başlayan sağanak, etkisini giderek artırdı.

    Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, şehrin bazı noktalarında hayatı felç etti. Bulvarlar ve bazı caddeler sağanağın etkisiyle göle döndü. Bazı araçlar yarıya kadar gelen suda gitmekte zorluk çekerken, yolda kalan araçlar ise vatandaşların yardımıyla kenara itildi.


        Yağmur sularının meydana yol açtığı mağduriyetten şikayet eden Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi sakinleri ve şoförler, "Kısa süreli etkili yağmur yağdı. Yollarımız göle döndü. Dükkanlarımızın içine su doldu. Yetkililerden bir an önce mağduriyetimizin gidermesini istiyoruz" dedi.

        Büyükşehir, SASKİ ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, göle dönen yolları eski haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Samsun'da dün de etkili olan sağanak bazı yerlerde yine aynı görüntülerin yaşanmasına neden olmuştu.

        ORDU'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
        Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde dün görülen ve kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım ürünlerinde hasara yol açtı.
        Ordu'da dün etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde dolu yağışına dönüştü.

        Kabadüz, Gölköy, Ulubey ve Altınordu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındık ve diğer tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren doluşu yağışı sonrası, bazı fındık çotanakları dalından koptu.


            Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yüksek kesimli bölgelerde lokal olarak görülen dolu yağışının denk geldiği tarım arazilerinde hasar kısmi hasar olduğunu belirterek, "Şu anda lokal bir hasar var. Örneğin 50 dönümlük bir bölgeye yağmışsa, orada zarar vardır ancak genel bir hasar görünmüyor. Dolu yağışı olan bölgede fındığa da vurdu, meyveye de vurdu, kiviye denk geldiyse onlara da zarar verdi. Dolunun o anda denk geldiği yerde hasar oluştu. Altınordu, Ulubey, Gölköy, Kabadüz gibi yüksek kesimli ilçelerin yüksek kesimlerinde görüldü. Şuanda meyve ve fındık ağaçları meyve vermeye başladı. Vurduğu yerlerde lokal bir hasar var" dedi.

            BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU ANİDEN BASTIRDI
            Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

            Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı.

            Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.
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                Haberler Güncel Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrası rögarlar taştı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Samsun, Ordu ve Bursa...