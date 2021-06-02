Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından birçok ilde beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Karadeniz bölgesinde Samsun ve Ordu'da yağış nedeniyle rögarlar taşarken trafikte aksamalar yaşandı.
SAMSUN'DA ANA ARTERLER GÖLE DÖNDÜ
Samsun'da şiddetli yağmur şehir merkezinde ana arterleri göle çevirdi. Samsun'da saat 11.00 gibi başlayan sağanak, etkisini giderek artırdı.
Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur, şehrin bazı noktalarında hayatı felç etti. Bulvarlar ve bazı caddeler sağanağın etkisiyle göle döndü. Bazı araçlar yarıya kadar gelen suda gitmekte zorluk çekerken, yolda kalan araçlar ise vatandaşların yardımıyla kenara itildi.