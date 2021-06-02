Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi.

(BİDEN İLE GÖRÜŞME) Kendisi ile yapacağımız görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri niçin gerilim safhasında soracağız. Sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık ya. Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına mı soyunuyorsun?

(YENİ ANAYASA) 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, Artık parlamenter sistem bizim ve millet için mazi oldu. Millet İttifakı PKK ile mi milli anayasa yapacak?

128 MİLYAR dolar nereye gitti? Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Bunlar hesap kitaptan anlamazlar. Bu kadar çalışma, alt yapı, geçirdiğimiz depremler. 'Bu harcamaları nereden yaptınız?' diye soran oldu mu?

BİRİNCİ etap İHA'ydı, ikinci etap SİHA'ydı. Şimdi üçüncü bir etap var, Akıncı. O da en güçlü olanı. Polonya NATO ülkesi olarak SİHA aldı. Bayraktar bu ürünleriyle NATO piyasasına girdi.

MERKEZ Bankası başkanıyla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Yatırım artıyor. İstihdam artıyor.

MAHMUR Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse, biz kendimiz temizleriz.

MASKEDEN KURTULMAK MÜMKÜN



1,5 metre mesafeyi koruduğumuz takdirde, maskeyi çıkarabiliyoruz. Ama mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarla birlikte korunma sürecini de tıbben olmuş olacağız. Ben 3. doz aşımı oldum.