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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi: Başkan Erdoğan, petrol ve doğalgaz ile ilgili bir müjde daha açıklayacağını söyledi: 'ta Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız.

    Yeni müjde Cuma günü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi.

    (BİDEN İLE GÖRÜŞME) Kendisi ile yapacağımız görüşmede, Türkiye- ilişkileri niçin gerilim safhasında soracağız. Sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık ya. Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına mı soyunuyorsun?

    (YENİ ANAYASA) 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, Artık parlamenter sistem bizim ve millet için mazi oldu. PKK ile mi milli anayasa yapacak?

    128 MİLYAR dolar nereye gitti? 'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Bunlar hesap kitaptan anlamazlar. Bu kadar çalışma, alt yapı, geçirdiğimiz depremler. 'Bu harcamaları nereden yaptınız?' diye soran oldu mu?

    BİRİNCİ etap 'ydı, ikinci etap 'ydı. Şimdi üçüncü bir etap var, Akıncı. O da en güçlü olanı. ülkesi olarak SİHA aldı. Bayraktar bu ürünleriyle NATO piyasasına girdi.

    MERKEZ Bankası başkanıyla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Yatırım artıyor. İstihdam artıyor.

    'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse, biz kendimiz temizleriz.

    MASKEDEN KURTULMAK MÜMKÜN


    1,5 metre mesafeyi koruduğumuz takdirde, maskeyi çıkarabiliyoruz. Ama mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarla birlikte korunma sürecini de tıbben olmuş olacağız. Ben 3. doz aşımı oldum.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi