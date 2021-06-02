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    • 02.06.2021 17:07
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    Başkan Erdoğan'ın Mahmur Kampı'na operasyon sinyali dış basında! ve 'tan dikkat çeken haber

    Başkan Erdoğan’ın, PKK’nın ’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili sözleri dış basında geniş yer buldu. Dünya basını, Türkiye'nin operasyonlarını daha da genişletmeyi düşündüğünü belirterek, "Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi. 'in gazetesi ise PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi" şeklinde okuyucularına aktardı.

    Mahmur Kampı açıklaması dış basında

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.

    "MAHMUR KANDİL'İN KULUÇKA YUVASIDIR"
    Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" demişti.

    MAHMUR KAMPI NEREDE?
    Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yer alıyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.



    ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI YANKI UYANDIRDI
    Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan'ın ifadelerini Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularına aktardı.

    Reuters haber ajansı "Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi" ifadesini kullandı.

        İsrail'in Jeruselam Post gazetesi, PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi" şeklinde okuyucularına aktardı.

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