Sağlık Bakanlığı 2 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 2 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU