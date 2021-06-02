Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2021 19:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2021 19:44
    ABONE OL

    nu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri... 2 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 2 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
                Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar
                Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 2 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum