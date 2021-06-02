Mahmur Kampı, 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından "resmi BM kampı" olarak tanındı. Irak, burada yaşayanları mülteci kabul etti. Yani burası, halihazırda resmi olarak bir BM mülteci kampı.

PKK KONTROLÜNE NE ZAMAN GİRDİ?

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.