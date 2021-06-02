Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır" ifadesini kullandı.
BM TEMİZLEMEZSE BİZ TEMİZLERİZ
Erdoğan, buranın Birleşmiş Milletler (BM) kampı olmasına da dikkat çekerek, "BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" dedi.
MAHMUR KAMPI NEREDE?
Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde bulunuyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.
NE ZAMAN KURULDU, KİMİN KONTROLÜNDE?
Kamp, 1998'den beri, 1992 yılında terör örgütü PKK eliyle Türkiye'den göç ettirilen mülteciler tarafından kullanılıyor. Uluslararası kuruluşlara göre kampta binlerce mülteci yaşıyor.
Mahmur Kampı, 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından "resmi BM kampı" olarak tanındı. Irak, burada yaşayanları mülteci kabul etti. Yani burası, halihazırda resmi olarak bir BM mülteci kampı.
PKK KONTROLÜNE NE ZAMAN GİRDİ?
Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.