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    • 02.06.2021 16:10
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    Kandil'in kuluçka yuvası 'a kapıda! Mahmur kimin kontrolünde? Bölgede kaç PKK'lı var?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da sinyali verdiği Kampı, uzun süredir Türkiye’nin gündeminde. Erdoğan, buranın (BM) kampı olmasına da dikkat çekerek, “BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” dedi. Peki, kamp nerede, ne zaman kuruldu? PKK'lı teröristlerin kontrolüne nasıl geçti? İşte operasyonun an meselesi olduğu Mahmur'a dair bilinmesi gerekenler.

    Kandil'in kuluçka yuvası: Mahmur Kampı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili "Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır" ifadesini kullandı.

    BM TEMİZLEMEZSE BİZ TEMİZLERİZ
    Erdoğan, buranın Birleşmiş Milletler (BM) kampı olmasına da dikkat çekerek, "BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" dedi.

    MAHMUR KAMPI NEREDE?
    Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde bulunuyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.

    NE ZAMAN KURULDU, KİMİN KONTROLÜNDE?
    Kamp, 1998'den beri, 1992 yılında terör örgütü PKK eliyle Türkiye'den göç ettirilen mülteciler tarafından kullanılıyor. Uluslararası kuruluşlara göre kampta binlerce mülteci yaşıyor.

    Mahmur Kampı, 2011 yılında hem Irak hükümeti hem de BM tarafından "resmi BM kampı" olarak tanındı. Irak, burada yaşayanları mülteci kabul etti. Yani burası, halihazırda resmi olarak bir BM mülteci kampı.

    PKK KONTROLÜNE NE ZAMAN GİRDİ?
    Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşıdı.

    Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

        Örgüt daha sonra Musul'un Mahmur ilçesinde Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan "Mahmur Kampı"nı silahlı üsse çevirerek, çocuklar dahil kamptaki herkesi silah altına aldı.

        KAMPTA ŞU AN DURUM NE?
        Yüzlerce teröristle PKK, kampı ve çevresindeki dağı işgal etti. Mahmur Kampı'nı ve yanındaki Karacak Dağı'nı sözde silahlı üs haline getirdi. Terör örgütü, Mahmur Kampı ile yanındaki Karacak Dağı'nın çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktaları oluşturdu.

        PKK'nın, daha önce kamp güvenliğini sağlayan asayiş güçleri ile BM binalarını da kullandığı belirtiliyor. PKK'nın bölgedeki 12-18 yaş arası çocukları zorla kamplara götürerek eğitim verdiği biliniyor. Kampta yaşayan aileler ise baskı nedeniyle PKK'ya boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani kamp, örgüt tarafından eğitim ve insan kaynağı merkezi olarak kullanılıyor.

        KAMPTA KAÇ PKK'LI TERÖRİST VAR?
        PKK'lı teröristlerin konuşlandığı Mahmur Kampı ve çevresi oldukça stratejik öneme sahip ve Türkiye sınırına çok yakın bir noktada. Sınır güvenliği açısından da kritik. Karacak'taki PKK'lı sayısı 300 ile 400 arasında değişiyor.
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            Haberler Güncel Kandil'in kuluçka yuvası Mahmur'a operasyon kapıda! Mahmur kimin kontrolünde? Bölgede kaç PKK'lı var?