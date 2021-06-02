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    • 02.06.2021 16:28
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    Pençe-Şimşek unda 3 PKK’lı ist kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi

    haberi... : 'ın kuzeyindeki bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek u kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı ist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

    3 PKK’lı teröriste daha Pençe-Şimşek sürprizi!

    Millli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamasında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi." denildi.

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