Millli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi." denildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IEHmKJc0My — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021