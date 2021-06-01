İSKİ 1 Haziran İstanbul su kesinti listesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde 1 Haziran'dan itibaren su kesintisi olacağı duyuruldu. Bu ilçeler, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri olarak belirtildi. Öte yandan, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.