İSKİ 1 Haziran İstanbul su kesinti listesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan bazı ilçelerde 1 Haziran'dan itibaren su kesintisi olacağı duyuruldu. Bu ilçeler, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri olarak belirtildi. Öte yandan, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?