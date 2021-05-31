Son dakika: Bebek katili PKK'nın yeni hain planı deşifre oldu! DEAŞ taktiği kullanarak...

YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynularab (Kobani), Kamışlı, Dirbasiye ve Malikiye bölgelerinde tüneller açarak mevzilenmeye devam ediyor.
Kamışlı'nın Batı Mahallesi ve Hilaliye bölgelerinde elde edilen görüntülerde, terör örgütü DEAŞ'ın taktiğini kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.
Fotoğraf karesine yansıyan tünel girişleri, sınıra 2 kilometre uzaklıkta, 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.
Meskun mahallerdeki tüneller, örgütün sivilleri kalkan yaparak gizlenmesini ve muhtemel harekatlara karşı direnmesini kolaylaştırıyor.
Sivillerin yaşam alanlarına kazılan tüneller, meskun mahallerin alt yapısına da zarar vererek yaşamı olumsuz etkiliyor.