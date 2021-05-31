Son dakika: Bebek katili PKK'nın yeni hain planı deşifre oldu! DEAŞ taktiği kullanarak...

Teröristler, mahallelerin altına açtıkları tünellerle istedikleri bina ve evlere giriş çıkış yapıyor.

YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti.